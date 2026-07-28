Петербург вошел в число самых выгодных направлений для семейных поездок в августе

Исследование основано на обезличенных данных сервиса «Яндекс Путешествия» о бронированиях отелей и посуточного жилья, а также покупке авиабилетов, оформленных с 1 января по 24 июля 2026 года для путешествий в период с 1 по 31 августа. При составлении рейтинга учитывались число семейных бронирований, средняя продолжительность поездок, стоимость проживания и медианная цена авиаперелета.