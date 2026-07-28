Самарцам могут запретить выдачу микрозаймов ночью

В Государственную Думу внесли законопроект об ограничении работы микрофинансовых организаций. Он может запретить самарцам и жителям России оформление микрозаймов в ночное время. Авторы документа предлагают ограничить выдачу займов с 22:00 до 6:00 по местному времени. Если документ примут, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в «Российской газете».