Страховые компании ожидают снижения убытков аграриев от потери урожая

В 2025 году объем застрахованных убытков предприятий АПК составил 8,7 млрд руб. Из этой суммы 3,2 млрд руб. пришлось на аграриев Краснодарского края и Ростовской области, еще 745 млн руб.— на хозяйства Ставропольского края.
«В 2026 году застрахованные убытки аграриев от потери урожая в результате природных явлений ожидаются на уровне существенно ниже предыдущего года, когда они приблизились к 9 млрд руб.», — сообщили в НСА по итогам анализа ситуации в регионах.
К середине июля 2026 года режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за природных явлений, повлиявших на агропромышленный комплекс, ввели только четыре субъекта. В Дагестане и Чечне причиной стали паводки, в Пензенской области — переувлажнение почвы, а в Адыгее — переувлажнение почвы и последствия выпадения града.
В НСА отметили, что неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае пока носят локальный характер. При этом в отдельных районах Ростовской области рассматривается возможность введения режима ЧС из-за засухи.