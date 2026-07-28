В Волгограде стали известны вакансии с зарплатой от 200 тыс

Но такую зарплату можно получать и оставаясь в регионе, особенно если соискатель — водитель, сварщик, машинист, разнорабочий, менеджер производственной линии. Есть выгодные предложения и в сфере продаж и работы с клиентами. В 68% устройства на работу с зарплатой в 200 тысяч не важно было даже наличие диплома.