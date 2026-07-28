ЦБ назвал лимит бесплатных переводов по СБП в 2026 году

Клиенты банков могут переводить до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей без комиссии. Такое решение утвердил совет директоров Банка России.
Новые правила касаются всех физических лиц и основаны на нормативных актах регулятора от 27 марта 2026 года. При превышении этого месячного лимита банк вправе удержать комиссию. Однако ее размер строго ограничен: она составит не более 0,5% от суммы перевода, но не может превышать 1,5 тысячи рублей. Это защищает клиентов от скрытых платежей при крупных операциях.
Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для переводов денег самому себе. Если номер телефона отправителя и получателя полностью совпадает, ежемесячный лимит бесплатных операций через СБП увеличивается до 30 миллионов рублей. Это позволяет свободно перемещать крупные суммы между собственными счетами, — пишет ТАСС.
Эти изменения напрямую коснутся финансовых привычек волгоградцев. Те, кто активно пользуется межбанковскими переводами или получают деньги от родственников, стоит проверить тарифы своих банков. Это поможет уложиться в бесплатный лимит и избежать лишних трат.
Ранее сообщалось, когда ФНС может заблокировать счета волгоградцев.