ЦБ назвал лимит бесплатных переводов по СБП в 2026 году

Новые правила касаются всех физических лиц и основаны на нормативных актах регулятора от 27 марта 2026 года. При превышении этого месячного лимита банк вправе удержать комиссию. Однако ее размер строго ограничен: она составит не более 0,5% от суммы перевода, но не может превышать 1,5 тысячи рублей. Это защищает клиентов от скрытых платежей при крупных операциях.