12 тысяч домов за 18 лет: как выполняется программа капремонта в Татарстане

Приемку работ осуществляет государственная комиссия, а при наличии претензий жители могут обратиться через ГИС ЖКХ, по телефону горячей линии или непосредственно к инспекторам. Количество обращений, связанных с капитальным ремонтом, за первое полугодие снизилось на 32,2% по сравнению с прошлым годом. Выявляемые нарушения, включая косметический ремонт без устранения внутренних проблем, и отсутствие своевременного опубликования данных о расходовании средств на специальных счетах, служат основанием для проверок по обращениям граждан. Глава Госжилинспекции призывает собственников активно контролировать финансовые операции по своим домам и напоминает, что все решения о видах и объемах работ принимаются на общих собраниях.