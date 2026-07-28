12 тысяч домов за 18 лет: как выполняется программа капремонта в Татарстане

В Республике Татарстан за 18 лет успешно реализована масштабная программа капитального ремонта, в рамках которой обновлено свыше 12 тысяч многоквартирных домов. Общий объем инвестиций в программу превысил 107 миллиардов рублей.
На брифинге в Доме Правительства РТ детально осветили текущее состояние работ, причины высокой стоимости замены лифтов, методы проверки целевого расходования средств дома и механизмы реагирования на возникающие вопросы по ремонту.
С 2008 года, когда была запущена программа, в Татарстане капитально отремонтировали более 12 тысяч зданий, охватив свыше 54 миллионов квадратных метров жилья и более 2 миллионов жителей. Финансирование программы складывалось из различных источников: более 46 миллиардов рублей поступило из республиканского и муниципального бюджетов, порядка 50 миллиардов внесли сами собственники, а 10,5 миллиардов — Фонд содействия реформированию ЖКХ. Ежегодно в рамках программы проводятся работы по обновлению кровель, фасадов, инженерных систем, а также установка нового лифтового оборудования, направленные на повышение безопасности и энергоэффективности домов.
В 2026 году планируется отремонтировать 747 многоквартирных домов в 41 муниципалитете, на что выделено почти 11,4 миллиарда рублей. По состоянию на середину строительного сезона, выполнение программы составляет 60%, превосходя прошлогодние показатели. Полностью работы завершены в 115 объектах, в 536 домах ремонт продолжается. Сдать все объекты, включая замену лифтов, планируется к 1 декабря. Лидерами по темпам реализации являются Алексеевский, Арский, Спасский, Мамадышский, Набережные Челны, Агрызский и Сабинский районы, а Казань демонстрирует лучший показатель по завершенным работам — 33 дома.
Замена оборудования лифтов остается наиболее трудоемкой и дорогостоящей частью программы. К 2030 году планируется заменить около 1,5 тысяч лифтов, срок эксплуатации которых истекает. Особую сложность представляют лифты на специальных счетах, где темпы замены значительно отстают от плановых. В случае невыполнения работ собственниками, муниципалитет вправе перевести средства на счет регионального оператора. Одним из ключевых поставщиков оборудования является предприятие «Татлифт», предлагающее лифты в беспроцентный лизинг, однако некоторые ТСЖ продолжают игнорировать данное предложение.
Важным направлением капремонта является обеспечение безопасности использования газового оборудования. Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов проводится в домах с повышенным риском отравления угарным газом, особенно в зданиях 1960−70-х годов постройки. Такие работы, начатые после согласия собственников, в 2026 году охватят 141 дом. Отмечается, что причиной обратной тяги могут стать и внешние факторы, такие как высокие деревья рядом с домом.
Приемку работ осуществляет государственная комиссия, а при наличии претензий жители могут обратиться через ГИС ЖКХ, по телефону горячей линии или непосредственно к инспекторам. Количество обращений, связанных с капитальным ремонтом, за первое полугодие снизилось на 32,2% по сравнению с прошлым годом. Выявляемые нарушения, включая косметический ремонт без устранения внутренних проблем, и отсутствие своевременного опубликования данных о расходовании средств на специальных счетах, служат основанием для проверок по обращениям граждан. Глава Госжилинспекции призывает собственников активно контролировать финансовые операции по своим домам и напоминает, что все решения о видах и объемах работ принимаются на общих собраниях.