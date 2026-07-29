Свердловских работодателей обяжут устраивать ветеранов СВО

— В случае принятия региональный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Наша основная цель — подставить государственное плечо, помочь возвращающимся участникам специальной военной операции в трудоустройстве. Безусловно, в последующем потребуется мониторинг практики применения этого закона, — говорит председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.