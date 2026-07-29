Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловских работодателей обяжут устраивать ветеранов СВО

На предприятиях Среднего Урала планируют устраивать бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Свердловское заксобрание рассматривает законопроект, касающийся трудоустройства ветеранов спецоперации. Крупных работодателей могут обязать брать на работу бойцов. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСо Свердловской области.

Если закон будет принят, то это распространится на работодателей с штатом более 100 человек.

Планируется установить квоту для приема на работу бойцов СВО в размере 1% от среднесписочной численности сотрудников.

— В случае принятия региональный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Наша основная цель — подставить государственное плечо, помочь возвращающимся участникам специальной военной операции в трудоустройстве. Безусловно, в последующем потребуется мониторинг практики применения этого закона, — говорит председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Департамент по труду и занятости Свердловской области приводит статистику, что в регионе 2865 работодателей. В этих компаниях число сотрудников превышает 100 человек.