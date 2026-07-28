Единственный в 2026 году рейс поезда «Рица» отправится в Абхазию 10 октября

«Туристский поезд проследует по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи (Сириус) — Ростов-на-Дону — Москва. К поездке смогут присоединиться пассажиры из Воронежа», — говорится в Telegram-канале компании.
Путешественникам предлагается семидневный железнодорожный круиз по югу России и Абхазии. Маршрут включает остановки в Новороссийске, Сочи, Ростове-на-Дону, Азове и Сухуме с возможностью увидеть главные достопримечательности каждого региона. Так, в Новороссийске пассажиры посетят современное производство благородных напитков, а в Сочи — курорт «Роза Хутор» и «Сочи Парк». В Ростове-на-Дону туристов ждет экскурсия по колоритным улицам города, в Азове запланировано посещение археологического музея. Во время остановки в Абхазии гости увидят озеро Рица, Голубое озеро, Молочный водопад, Новоафонскую пещеру, Сухумский ботанический сад и другие известные природные и культурные объекты.
В самом поезде есть купейные вагоны, вагоны СВ и класса «Люкс». Также пассажиры смогут посетить вагон-спа с инфракрасной сауной, два вагона-ресторана, вагон-бар и душевую.
«В дополнение к билету можно приобрести экскурсии по отдельным городам маршрута или комплексный турпакет», — добавили в РЖД.