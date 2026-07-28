Татарстанским аграриям дадут 3,1 млрд рублей на новую технику

В список получателей вошли также научные организации, колледжи и вузы, которые в рамках своей образовательной или научной деятельности занимаются производством сельхозпродукции или ее переработкой. Кроме того, субсидии доступны для организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности и для индивидуальных предпринимателей.