Татарстан стал самым выгодным направлением для семейных поездок в августе

Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия», передает «Коммерсантъ».
По информации сервиса, средняя стоимость проживания в регионе составляет 9 тыс. рублей за ночь, а медианная цена авиабилета — 11,3 тыс. рублей.
Количество семейных бронирований отелей и жилья посуточно с заездом в августе увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем семьи планируют проводить в Татарстане около пяти ночей во время поездки.
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