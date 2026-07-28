Прикамье адаптировали в программе ускоренных маршрутов грузоперевозок

Движение ускоренных контейнерных поездов осуществляется по 118 маршрутам. Они следуют по специально разработанному графику с сокращением времени в пути. Это минимизирует сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях. Тяжеловесные ускоренные поезда перевозят до 6,3 тыс. тонны груза каждый. В целом по СвЖД регулярные ускоренные поезда перевезли с января по июнь 6,2 млн тонн грузов.