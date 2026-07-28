Госкомимущество сказало о цене $2600 за квадратный метр жилья в Минске

«Рынок перешел в фазу, где динамика цен определяется не только спросом, но и жестким дефицитом выбора. Пока доходы растут, кредиты доступны, а квартир на продажу становится меньше — предпосылок для снижения цен в Минске не наблюдается», — обратили внимание в Госкомимуществе.