Госкомимущество сказало о цене $2600 за квадратный метр жилья в Минске

Государственный комитет по имуществу сказал о цене $2600 за квадратный метр жилья в Минске.
В ведомстве обращают внимание на рост цен на жилье в столице, несмотря на уменьшение количества сделок. Подобное объясняется острым дефицитом предложений.
«Спрос есть, а выбрать все сложнее. Количество сделок сократилось на 17% — примерно на 1200 меньше, чем год назад», — сказано в сообщении.
Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичке увеличилась на 27%. В однокомнатных квартирах цена за квадрат составляет 2370 долларов, в двухкомнатных — 2120 долларов, а в трехкомнатных — 1970.
Госкомимущество озвучило стоимость квадратного метра жилья в районах Минска. Самым дорогим оказался Центральный, где стоимость квадратного метра жилья составила 2600 долларов. А самым дешевым — Заводской (стоимость квадрата 1920 долларов).
Во Фрунзенском районе стоимость квадрата составляет 2060 долларов, в Ленинском — 2000. Цена за квадратный метр жилья в Первомайском районе составляет 2210 долларов, в Советском — 2280, в Московском — 2120. В Октябрьском районе цена указана в 2420 долларов, Партизанском — 2080.
Среди микрорайонов средняя цена квартир оказалась более 7000 рублей за квадратный метрах в следующих. Это Большая Слепянка, Парк Челюскинцев, Левада, Грибоедова, «Маяк Минска», Центр, Радужный — Веснинка, Романовская Слобода — Клары Цеткин, Грушевка, Лебяжий.
Менее 4600 рублей за квадратный метр жилья в микрорайонах Дражня, Сокол, Мотовелозавод, Парк Высоких технологий, Сосны.
Госкомимущество сказало, в каком районе Минска самое дорогое жилье. Фото: телеграм-канал Госкомитета по имуществу.
Высокие цены на жилье поддерживают рост доходов белорусов (+7,9), доступные кредиты после снижения, а также стабильный курс белорусского рубля. Также на стоимость оказывает влияние и резкое сокращение предложения. За год количество квартир в продаже снизилось с 6,8 тысячи до 4,5 тысяч.
Вместе с тем уменьшился интерес к современным новостройкам после 2020 года. Их доля в сделках упала с 30% до 25%.
«Рынок перешел в фазу, где динамика цен определяется не только спросом, но и жестким дефицитом выбора. Пока доходы растут, кредиты доступны, а квартир на продажу становится меньше — предпосылок для снижения цен в Минске не наблюдается», — обратили внимание в Госкомимуществе.
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