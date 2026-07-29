Что будет с ценами на мясные полуфабрикаты — МАРТ объяснил

Если эти полуфабрикаты сделаны самой сетью и переданы в один из ее магазинов на продажу, то действуют ценовые ограничения. Например, надбавка на куриные субпродукты может быть не выше 20% (с учетом оптовой надбавки). Самый большой «потолок» действует для упомянутой мороженой рыбы — 40% для опта (импортера) и 25% — в рознице.