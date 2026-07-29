Что будет с ценами на мясные полуфабрикаты — МАРТ объяснил

Речь идет об изменениях, которые не так давно были внесены в широко известное ценовое постановление 713. Этот документ был принят в первой редакции в 2022 году и с тех пор корректировался два десятка раз.
МАРТ опубликовал разъяснения по некоторым новым пунктам, и среди них — нормы относительно некоторых видов полуфабрикатов. В основном, это различные мясные и рыбные продукты: куриные субпродукты и полуфабрикаты, разделанная мороженая рыба (за исключением стейков, а также лососевых, осетровых и тунцовых пород).
Если эти полуфабрикаты сделаны самой сетью и переданы в один из ее магазинов на продажу, то действуют ценовые ограничения. Например, надбавка на куриные субпродукты может быть не выше 20% (с учетом оптовой надбавки). Самый большой «потолок» действует для упомянутой мороженой рыбы — 40% для опта (импортера) и 25% — в рознице.
«Обращаем внимание, что указанная норма не распространяется: на иные виды полуфабрикатов; субпродукты в маринадах, заливке
Также важно учесть, что лимиты наценок будут действовать именно на крупнокусковые мясные полуфабрикаты собственного производства торговых сетей. Как пояснили в министерстве, крупнокусковыми считаются полуфабрикаты массой более 500 г.
Есть и еще один нюанс, ценовые ограничения даже на крупнокусковые полуфабрикаты не будут действовать в специализированных магазинах-кулинариях.
МАРТ пояснил и некоторые другие ценовые новшества, принятые недавно правительством. Ограничения цен на детскую обувь действуют, если ее размер — не более 31-го.
«На иную обувь и резиновую обувь, обувь из ПВХ и ЭВА субъекты хозяйствования устанавливают цены самостоятельно или по согласованию с покупателем (заказчиком)», — отметили в ведомстве.
Что касается ценовых ограничений на белье для новорожденных и детей ясельного возраста, то они в силе для изделий под рост ребенка до 98 см.