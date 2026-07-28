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ЦБ повысил курс доллара на 29 июля, он составил 78,7 рубля

Курс евро был повышен на 86,9 копейки.

Источник: Комсомольская правда

Банк России установил официальный курс доллара на 29 июля на уровне 78,698 рубля. Американская валюта подорожала на 68,08 копейки.

Курс евро повысили на 86,9 копейки — до 89,6292 рубля. Китайский юань прибавил 6,93 копейки и достиг 11,5911 рубля.

В начале июля аналитик Гузель Проценко спрогнозировала, что курс доллара в течение месяца останется в диапазоне от 71 до 83 рублей. Поддерживать российскую валюту должны экспортные поступления, относительно устойчивый спрос на сырье и налоговый период. Давление на рубль может усилиться при снижении стоимости нефти.

Тем временем эксперты допустили, что к концу августа доллар поднимется до 82−83 рублей. При негативном сценарии курс может достигнуть 85−87 рублей. На положение рубля будут влиять снижение ключевой ставки, санкционное давление и внутренние экономические показатели.