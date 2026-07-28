ЦБ повысил курс доллара на 29 июля, он составил 78,7 рубля

В начале июля аналитик Гузель Проценко спрогнозировала, что курс доллара в течение месяца останется в диапазоне от 71 до 83 рублей. Поддерживать российскую валюту должны экспортные поступления, относительно устойчивый спрос на сырье и налоговый период. Давление на рубль может усилиться при снижении стоимости нефти.