ЦБ повысил курс доллара на 29 июля, он составил 78,7 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 29 июля на уровне 78,698 рубля. Американская валюта подорожала на 68,08 копейки.
Курс евро повысили на 86,9 копейки — до 89,6292 рубля. Китайский юань прибавил 6,93 копейки и достиг 11,5911 рубля.
В начале июля аналитик Гузель Проценко спрогнозировала, что курс доллара в течение месяца останется в диапазоне от 71 до 83 рублей. Поддерживать российскую валюту должны экспортные поступления, относительно устойчивый спрос на сырье и налоговый период. Давление на рубль может усилиться при снижении стоимости нефти.
Тем временем эксперты допустили, что к концу августа доллар поднимется до 82−83 рублей. При негативном сценарии курс может достигнуть 85−87 рублей. На положение рубля будут влиять снижение ключевой ставки, санкционное давление и внутренние экономические показатели.