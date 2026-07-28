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Reuters узнал, что Saudi Aramco остановила работу НПЗ из-за атак хуситов

Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила работу НПЗ в Джидде мощностью 400 тыс. барр. в сутки после атаки йеменских хуситов.

Источник: РБК

Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода в Джидде мощностью 400 тыс. барр. в сутки. Как сообщает Reuters, цитируя меморандум консалтинговой фирмы IIR, остановка произошла 27 июля после атаки поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

Из-за угроз безопасности Saudi Aramco рассматривает возможность изменения маршрутов поставок нефти в Азию. Компания изучает новую схему ценообразования для загрузки сырья из египетского порта Сиди-Керир, чтобы компенсировать рост транспортных расходов после перенаправления экспорта через средиземноморский трубопровод Суэц.

По данным Reuters, в понедельник число судов, прошедших через Баб-эль-Мандебский пролив, достигло четырехдневного максимума — 28, тогда как трафик через Ормузский пролив остается низким.

Reuters также пишет, что цены на нефть снизились примерно на 2% до минимума за неделю на фоне надежд на урегулирование конфликта США и Ирана. Фьючерсы Brent упали на $1,66 (1,9%) до $86,70 за баррель, WTI — на $1,39 (1,7%) до $81,22.

После закрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила экспорт через свои терминалы на побережье Красного моря и далее через Баб-эль-Мандебский пролив к азиатским покупателям. Однако атаки хуситов на саудовские суда в последние дни ставят под угрозу этот путь, вынуждая отправлять нефть более длинным и дорогим маршрутом — через Суэцкий канал и вокруг Африки.

20 июля йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии «по принципу око за око». Они назвали блокаду ответом на «несправедливую и гнетущую осаду нашего дорогого народа, длящуюся уже почти 12 лет», в ходе которой «разграбляются ресурсы» страны и блокируются порты и аэропорты.

Этому предшествовал срыв перемирия, которое действовал с 2022 года. Хуситы атаковали аэропорт Абха в ответ на удар саудовских ВВС по аэропорту Саны.

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