Reuters узнал, что Saudi Aramco остановила работу НПЗ из-за атак хуситов

Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода в Джидде мощностью 400 тыс. барр. в сутки. Как сообщает Reuters, цитируя меморандум консалтинговой фирмы IIR, остановка произошла 27 июля после атаки поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.
Из-за угроз безопасности Saudi Aramco рассматривает возможность изменения маршрутов поставок нефти в Азию. Компания изучает новую схему ценообразования для загрузки сырья из египетского порта Сиди-Керир, чтобы компенсировать рост транспортных расходов после перенаправления экспорта через средиземноморский трубопровод Суэц.
По данным Reuters, в понедельник число судов, прошедших через Баб-эль-Мандебский пролив, достигло четырехдневного максимума — 28, тогда как трафик через Ормузский пролив остается низким.
После закрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила экспорт через свои терминалы на побережье Красного моря и далее через Баб-эль-Мандебский пролив к азиатским покупателям. Однако атаки хуситов на саудовские суда в последние дни ставят под угрозу этот путь, вынуждая отправлять нефть более длинным и дорогим маршрутом — через Суэцкий канал и вокруг Африки.
20 июля йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии «по принципу око за око». Они назвали блокаду ответом на «несправедливую и гнетущую осаду нашего дорогого народа, длящуюся уже почти 12 лет», в ходе которой «разграбляются ресурсы» страны и блокируются порты и аэропорты.
Этому предшествовал срыв перемирия, которое действовал с 2022 года. Хуситы атаковали аэропорт Абха в ответ на удар саудовских ВВС по аэропорту Саны.
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