Минпромторг расширил перечень такси ещё на шесть локализованных моделей

Соответствующий нормативный акт утвержден правительством и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее правительство РФ включило Omoda C5 калужской сборки в перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Список будет пополняться и дальше по мере выхода на рынок новых локализованных моделей. Однако одного лишь наличия производства в стране недостаточно, чтобы претендовать на включение в документ.
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