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В России расширили перечень авто для работы в такси: какие марки попали в обновленный список

Минпромторг увеличил список автомобилей для работы в такси.

Источник: Комсомольская правда

Список подпадающих под критерии закона о локализации такси машин расширен шестью новыми моделями, которые производят в России. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

«Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6…», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что актуальная редакция реестра с учетом новых моделей машин, соответствующих третьему критерию «закона о локализации такси», будет опубликована на сайте Минпромторга.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня Минпромторг добавил в официальный список легковых автомобилей, разрешенных к эксплуатации в качестве такси на территории страны, модель Jetour X70PLUS.

Напомним, машины, внесенные в реестр такси до 1 марта 2026 года, могут работать дальше. Водителям, работающих как самозанятые или ИП на личном транспорте, можно регистрировать автомобили не из перечня Минпромторга.

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