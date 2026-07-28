Суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 194,2 миллиона долларов

Ценные бумаги заблокировали в 2022 году из-за антироссийских западных санкций. Эти бумаги хранились в российском банке, который сотрудничал с Euroclear. Сначала компания «Силициум-2» требовала вернуть около 32,8 млрд рублей, но позже увеличила сумму иска до более чем 164 млрд рублей.