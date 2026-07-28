Суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 194,2 миллиона долларов

Арбитражный суд Москвы принял решение по делу против бельгийского банка Euroclear. Суд частично удовлетворил иск российской компании «Силициум-2». С банка Euroclear взыскали 194,2 млн долларов. Об этом сообщило РИА Новости.
Компания «Силициум-2» подала иск в мае 2025 года. Она требовала вернуть свои ценные бумаги, которые были заблокированы банком Euroclear. Изначально компания хотела получить 2,2 млрд долларов за сами бумаги и 4,5 млн за проценты по ним.
Ценные бумаги заблокировали в 2022 году из-за антироссийских западных санкций. Эти бумаги хранились в российском банке, который сотрудничал с Euroclear. Сначала компания «Силициум-2» требовала вернуть около 32,8 млрд рублей, но позже увеличила сумму иска до более чем 164 млрд рублей.
В декабре того же года Банк России тоже подал иск против Euroclear. Банк требовал вернуть 18,2 трлн рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что союзные России государства также могут законно взыскать с Euroclear значительные суммы.