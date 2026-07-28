В реестр утилизаторов вошли лишь 244 лицензированных компании из 2,5 тыс

В Росприроднадзоре сообщили, что контроль за утилизацией стал заметно жестче. По данным ведомства, поступления экосбора в 2025 году выросли до 37,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. двумя годами ранее. Для проверки данных о мощностях утилизаторов регулятор начал использовать аналитическую систему на базе больших данных, сопоставляющую сведения из реестров, лицензий и баз других ведомств. По итогам первых проверок у девяти утилизаторов выявили 39 нарушений и начислили 80 млн руб. экосбора.