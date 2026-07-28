Минпромторг добавил шесть моделей в список разрешенных для такси автомобилей

У списка есть несколько критериев. Автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации (доля российских деталей), а сборка должна производиться по специнвестконтракту, заключенному или дополненному после 1 марта 2022 года. Кроме того, компания должна инвестировать в российское производство не менее 10 млн руб. за два года.