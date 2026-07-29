Княгиня родилась в хозяйстве Лукашенко

«Отелилась коровка герефордской породы… Родилась телочка. Назвали Княгиня. Она — просто копия мамы, все пятнышки повторила точь-в-точь», — говорится в сообщении.
Отелившаяся племенная корова была передана в президентское хозяйство в марте. Тогда глава государства посещал племенной завод по разведению герефордской породы РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» в Дрибинском районе Могилевской области.
Лукашенко пообещал тогда: если родится бычок, то его вернут на предприятие, если телочка — останется на ферме у президента.
Также президент отмечал в ходе визита на предприятие, что, если на племенной скот есть спрос, его можно поставлять на экспорт.
Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина.
Глава государства добавил, что племенной скот нужен и внутри страны для заполнения животноводческих комплексов. Он подчеркнул, что необходимо развивать это направление.
Герефордская порода была выведена в Британии, а в другие страны начала поставляться с XIX века. В Советский Союз этих коров завезли в 1920-х. Сейчас ее разводят в Беларуси, России, Казахстане.