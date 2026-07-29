Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Княгиня родилась в хозяйстве Лукашенко

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Поголовье скота в хозяйстве президента Беларуси Александра Лукашенко увеличилось, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

«Отелилась коровка герефордской породы… Родилась телочка. Назвали Княгиня. Она — просто копия мамы, все пятнышки повторила точь-в-точь», — говорится в сообщении.

Отелившаяся племенная корова была передана в президентское хозяйство в марте. Тогда глава государства посещал племенной завод по разведению герефордской породы РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» в Дрибинском районе Могилевской области.

Лукашенко пообещал тогда: если родится бычок, то его вернут на предприятие, если телочка — останется на ферме у президента.

Также президент отмечал в ходе визита на предприятие, что, если на племенной скот есть спрос, его можно поставлять на экспорт.

Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина.

заявлял Лукашенко

Глава государства добавил, что племенной скот нужен и внутри страны для заполнения животноводческих комплексов. Он подчеркнул, что необходимо развивать это направление.

Герефордская порода была выведена в Британии, а в другие страны начала поставляться с XIX века. В Советский Союз этих коров завезли в 1920-х. Сейчас ее разводят в Беларуси, России, Казахстане.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше