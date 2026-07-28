Украина рассчитывает на газ и атом с Канадой до 2056 года

Украина выступила с инициативой заключить долгосрочный энергетический договор с Канадой. Министр энергетики Денис Шмыгаль после онлайн-переговоров с канадским коллегой Тимом Ходжсоном сообщил, что Киев предлагает закрепить партнерские отношения на 30 лет.
В ходе беседы стороны затронули сотрудничество в газовой и атомной областях. Также обсуждалась подготовка Украины к предстоящей зиме. Шмыгаль подчеркнул, что Киев заинтересован в создании стратегического альянса с Оттавой в энергетической сфере.
Помимо этого, рассматривался вопрос о выделении грантовых средств на сумму 650 млн канадских долларов для закупки природного газа. Этот транш может стать частью общего пакета поддержки Украины, который планируется на текущий год.
Ранее мы писали: Одна категория украинцев начала бить тревогу из-за прекращения работы портов.
Читайте также: В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.