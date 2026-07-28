В Липецкой области отменили схему заправки по четным и нечетным дням

Система «чет-нечет» действовала в области с 11 июля на фоне «напряженной» ситуации с топливом в Липецкой области. Причиной для ограничений стало «недополучение» порядка 500 т бензина в сравнении с обычным объемом поставок, в то время как спрос значительно превышал нормальный уровень. Причина тому, по словам Артамонова, — повреждения нефтеперерабатывающих заводов, а также приостановка и сбои в их работе, из-за чего у поставщиков возникли проблемы с покрытием спроса на горючее в регионе.