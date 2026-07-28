В Липецкой области отменили схему заправки по четным и нечетным дням

В Липецкой области отменили систему заправки автомобилей по схеме «чет-нечет», поскольку ажиотаж вокруг ситуации с топливом «ушел». Об этом в эфире Радио РБК рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
Система «чет-нечет» предполагает заправку автомобилей с четной первой цифрой госномера в четные дни календаря, а с нечетной — в нечетные.
«Пик напряжения вот этого прошел. Я лично посмотрел по заправкам: три-пять-десять машин максимум стоят на разных заправках, по-разному. И необходимость отпала, потому что бензина стало больше, ажиотаж ушел», — поделился он наблюдениями. По этой причине власти региона решили снять региональные ограничения, но, подчеркнул Артамонов, сети АЗС «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром» могут вводить собственные «дополнительные ограничения».
Аналогичным образом сняты лимиты на объем отпускаемого на заправках топлива. Как и в случае с системой «чет-нечет», компании смогут ограничивать объемы «исходя из своей ситуации», «из своих остатков».
Говоря о сохранении лимитов из-за рисков возникновения ажиотажного спроса, он отметил, что власти «не видят ажиотажа»: «Нет ажиотажа, обычная ситуация. Ограничения надо снимать».
Система «чет-нечет» действовала в области с 11 июля на фоне «напряженной» ситуации с топливом в Липецкой области. Причиной для ограничений стало «недополучение» порядка 500 т бензина в сравнении с обычным объемом поставок, в то время как спрос значительно превышал нормальный уровень. Причина тому, по словам Артамонова, — повреждения нефтеперерабатывающих заводов, а также приостановка и сбои в их работе, из-за чего у поставщиков возникли проблемы с покрытием спроса на горючее в регионе.
21 июля о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это удалось благодаря запрету экспорта нефтепродуктов, увеличению поставок топлива на внутренний рынок за счет импорта, росту объемов производства и переносу сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям проработать вопрос об отмене ограничений на АЗС по отпуску в одни руки менее 50 л бензина.
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