Миллионер пожаловался на травлю в Финляндии и продает дом в Хельсинки

Финский миллионер Юха-Петтери Кукконен, известный как «Овсяный король», решил переехать в Швейцарию. Предприниматель выставил на продажу дом в Хельсинки за 1,89 млн евро и объявил, что будет координировать работу своих 17 компаний из Лугано, пишет Helsingin Sanomat.
Кукконен заявил, что финский рынок больше не предлагает ему возможностей для масштабного роста бизнеса. По его словам, негативная обстановка вокруг него и медийное давление в Финляндии мешают сосредоточиться на работе. Он также отметил, что швейцарская налоговая система кажется ему более привлекательной, однако подчеркнул, что не хочет, чтобы его называли налоговым беженцем. При этом предприниматель высказался за рационализацию финских налогов в сторону уменьшения.
47-летний Кукконен стал известен после того, как в 2019 году концерн Fazer выкупил семейную компанию братьев Кукконен Kaslink, создававшую продукты на основе финского овса. После продажи бизнеса он сосредоточился на венчурных инвестициях через KVKI Capital, а в 2024 году основал бренд премиум-одежды Blank& Oy. Его компании имеют общий оборот более 120 млн евро.
Ранее финский предприниматель Маури Куру призывал уезжать из страны, критикуя правительство Петтери Орпо за отсутствие перспектив и ухудшение качества жизни.
Ранее мы писали: В Чили объявлена тревога из-за нового смертельного вируса.
Читайте также: Медведев прокомментировал слухи о мобилизации после выборов.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.