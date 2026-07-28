Миллионер пожаловался на травлю в Финляндии и продает дом в Хельсинки

Кукконен заявил, что финский рынок больше не предлагает ему возможностей для масштабного роста бизнеса. По его словам, негативная обстановка вокруг него и медийное давление в Финляндии мешают сосредоточиться на работе. Он также отметил, что швейцарская налоговая система кажется ему более привлекательной, однако подчеркнул, что не хочет, чтобы его называли налоговым беженцем. При этом предприниматель высказался за рационализацию финских налогов в сторону уменьшения.