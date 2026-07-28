В РФ начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ГОСТ с требованиями к отличительным знакам легкового такси начал действовать в России с 1 июля. С текстом документа ознакомился корреспондент ТАСС.
Согласно стандарту, такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, который должен иметь подсветку. Государственный регистрационный знак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины на дверях справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным четным шрифтом.
Также отличительным знаком для такси является цветографическая схема, которая выглядит как композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. Такой знак наносят на боковые поверхности кузова и фонарь.
Также в ГОСТе приведены требования к информационному обеспечению транспортных средств пассажирского наземного транспорта общего пользования. Так, информационное обеспечение автобусов, троллейбусов и трамваев должно содержать информацию о перевозке пассажиров. Информационное обеспечение проводится звуковыми и визуальными средствами.
Звуковое информирование осуществляет водитель или автоинформатор по громкой связи, оповещая пассажиров о наименованиях остановок, своевременности оплаты проезда, возможных пересадках. Визуальную информацию наносят на указателях, схемах маршрутов и информационных табличках. Валидаторы должны подавать звуковые или визуальные сигналы, которые информируют о факте оплаты или неоплаты проезда.