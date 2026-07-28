В РФ начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси

Согласно стандарту, такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, который должен иметь подсветку. Государственный регистрационный знак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины на дверях справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным четным шрифтом.