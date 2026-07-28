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Пекин попросил мятежников Йемена пропускать китайские суда через пролив

Китай провел прямые переговоры с йеменскими хуситами о безопасном проходе своих танкеров через южную часть Красного моря.

Китай провел прямые переговоры с йеменскими хуситами о безопасном проходе своих танкеров через южную часть Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть осведомленных источников, включая высокопоставленного представителя Ирана.

По данным агентства, Пекин обратился к повстанцам напрямую с просьбой гарантировать безопасный проход китайских судов в условиях объявленной хуситами морской блокады портов Саудовской Аравии. Китай стал одной из первых стран, вступивших в прямой контакт с группировкой по поводу судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив, отметили собеседники.

Как пишет Reuters, китайская сторона согласовывала проход каждого танкера с хуситами в частном порядке, после чего обе стороны уведомляли Тегеран. По данным компании Kpler и сервисов отслеживания судов LSEG и MarineTraffic, как минимум четыре танкера с саудовской нефтью уже направились в КНР через пролив после объявления блокады.

В то же время два супертанкера — New Champion и New Prime — изменили курс из-за опасений за безопасность. New Champion должен был зайти в саудовский порт Янбу для погрузки, а New Prime уже вез сырье. Оба судна принадлежат гонконгской компании Associated Maritime.

Пекин стремится обеспечить бесперебойный экспорт нефти через саудовские терминалы, особенно Янбу. Путь оттуда в Азию через Баб-эль-Мандебский пролив занимает в среднем 16 дней, тогда как объезд Африки с заходом к Суэцкому каналу увеличивает время до 50 дней, отмечает Reuters.

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