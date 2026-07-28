Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян успокоили: изменений по датам передачи показаний счётчиков не будет

В Госдуме опровергли слухи об изменении в передаче показаний счётчиков.

Источник: Комсомольская правда

Слухи о том, что с начала августа россияне будут обязаны подавать данные по воде исключительно в промежутке с 20 по 25 число, не имеют оснований. Как заявил вице-спикер профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев, никаких изменений в законах не принималось, и граждане могут не опасаться новых правил.

«Хочу успокоить всех, кто прочитал эти “новости”: никаких законодательных изменений, которые бы изменяли порядок передачи данных, не принималось», — сказал он для РИА Новости.

Парламентарий пояснил: порядок подачи показаний счетчиков не менялся. Совет передавать данные до 25-го числа существует в правилах ЖКХ давно — это не нововведение, а привычная практика для корректного расчета квитанций.

Порядок расчетов за воду не меняется, напомнил депутат. Однако при пропуске срока подачи данных первые три месяца плата начисляется исходя из среднемесячного объема потребления, а по их истечении — по установленному нормативу.

Напомним, что с 1 сентября в России изменится работа советов многоквартирных домов и процесс приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше