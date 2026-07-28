Россиян успокоили: изменений по датам передачи показаний счётчиков не будет

Слухи о том, что с начала августа россияне будут обязаны подавать данные по воде исключительно в промежутке с 20 по 25 число, не имеют оснований. Как заявил вице-спикер профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев, никаких изменений в законах не принималось, и граждане могут не опасаться новых правил.