Россиян успокоили: изменений по датам передачи показаний счётчиков не будет

Слухи о том, что с начала августа россияне будут обязаны подавать данные по воде исключительно в промежутке с 20 по 25 число, не имеют оснований. Как заявил вице-спикер профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев, никаких изменений в законах не принималось, и граждане могут не опасаться новых правил.
«Хочу успокоить всех, кто прочитал эти “новости”: никаких законодательных изменений, которые бы изменяли порядок передачи данных, не принималось», — сказал он для РИА Новости.
Парламентарий пояснил: порядок подачи показаний счетчиков не менялся. Совет передавать данные до 25-го числа существует в правилах ЖКХ давно — это не нововведение, а привычная практика для корректного расчета квитанций.
Порядок расчетов за воду не меняется, напомнил депутат. Однако при пропуске срока подачи данных первые три месяца плата начисляется исходя из среднемесячного объема потребления, а по их истечении — по установленному нормативу.
Напомним, что с 1 сентября в России изменится работа советов многоквартирных домов и процесс приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.