В Новосибирске опубликованы новые цены на бензин 29 июля

По ценам заметно, что в Новосибирске сохраняется большой разброс: у крупных сетей бензин АИ-92 и АИ-95 остается в диапазоне примерно 62−70 рублей за литр, тогда как у отдельных операторов стоимость существенно выше и доходит до 135−164 рублей за литр. На фоне перебоев с отпуском топлива физическим лицам и закрытия части заправок для водителей особенно важно заранее проверять не только цену, но и адрес работающей АЗС.