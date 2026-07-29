В Новосибирске опубликованы новые цены на бензин 29 июля

Больше всего точек по-прежнему открыто у «Газпромнефти». Заправки сети работают по адресам: Кропоткина, 199; Объединения, 61; Жуковского, 124; Николая Шипилова, 2; Бердское, 470; Станционная, 98; Мочищенское шоссе, 25; Петухова, 69/1; Петухова, 12А; Советское шоссе, 21; Большевистская, 285; Доватора, 11/1; Красина, 581; Аникина, 4; Петухова, 122/4; проезд Энергетиков, 8/1; Никитина, 172; проезд Энергетиков, 4; Фрунзе, 222; Молодости, 23; Есенина, 1Б/1; Декабристов, 271; Жуковского, 95А; Сухарная, 1А; Гусинобродское шоссе, 45; Фрунзе, 122; Покатная, 124; Свердлова, 18; Большевистская, 131/1; Немировича-Данченко, 136/1; Большевистская, 28; Троллейная, 152/2; Хилокская, 19; Бердское, 63; Кутателадзе, 5; Плотинная, 1А; проезд Энергетиков, 1; Толмачевское шоссе, 1; Фадеева, 66; Фабричная, 18; Станционная, 36/1; Сибиряков-Гвардейцев, 42/1.
Средние цены здесь составляют: АИ-92 — 63,48 рубля, АИ-95 — 67,77 рубля, АИ-95+ — 69,77 рубля, АИ-100 — 92,50 рубля, дизельное топливо — 84,30 рубля, дизельное топливо+ — 86,10 рубля.
У «Новосибирскнефтепродукта» заправки открыты по адресам: Большая, 582; Ватутина, 48; Красный проспект, 179/1. Средние цены здесь такие: АИ-92 — 63,20 рубля, АИ-95 — 67,70 рубля, АИ-95+ — 70,25 рубля, АИ-100 — 96,40 рубля, дизельное топливо — 84,65 рубля.
У «Татнефти» АЗС работают по адресам: Дегтярёва, 19к1; Курчатова, 20; проспект Дзержинского, 120; Богдана Хмельницкого, 71/7; Фрунзе, 240; Владимировская, 26; Военная, 7/1; Станционная, 80а; Большевистская, 130; Троллейная, 87 корпус 6; Кирова, 40. По предоставленным данным, средние цены составляют АИ-92 — 135 рублей, АИ-95 — 140 рублей.
Сеть TEBOIL представлена по адресам: Фабричная, 57; Кропоткина, 501; Магистральная, 52. Средние цены: АИ-92 — 84,70 рубля, АИ-95 — 89,10 рубля, АИ-95+ — 87,70 рубля, АИ-98 — 105 рублей, дизельное топливо — 101,90 рубля, дизельное топливо+ — 104 рубля.
У «Лукойла» работают АЗС по адресам: Дуси Ковальчук, 416; Бердское шоссе, 500; Широкая, 2Бк1; Толмачёвская, ⅓; 1-е Мочищенское шоссе, 2; Сибиряков-Гвардейцев, 47. Средние цены здесь такие: АИ-92 — 62,87 рубля, АИ-95 — 67,62 рубля, АИ-95+ — 70,43 рубля, АИ-98 — 93,41 рубля, дизель — 84,14 рубля.
Среди локальных операторов указаны также ООО «КАПИТАЛ НСК» — Кропоткина, 269А; Николаева, 14А. Здесь цены составляют: АИ-92 — 134,30 рубля, АИ-95 — 139 рублей, дизель — 139 рублей, АИ-92+ — 76,10 рубля, АИ-95+ — 138 рублей, АИ-98 — 97,20 рубля, дизель+ — 88,30 рубля.
ТД «СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ» работает по адресу Тюленина, 2А. Цены на этой АЗС следующие: АИ-92 — 139 рублей, АИ-95 — 145 рублей, АИ-95+ — 145 рублей, дизель — 139 рублей.
У ООО «АЗОВ» заправки открыты по адресам: Российская, 2; Бердское шоссе, 301; Максима Горького, 1А; Бердское шоссе, 65/1. Средние цены: АИ-92 — 158 рублей, АИ-95 — 164 рубля, АИ-98 — 174 рубля, дизель — 129 рублей.
У ООО «СИБГАЗ» станции работают по адресам: проезд Энергетиков, 3; Большевистская, 289; Гусинобродское шоссе, 100. Средние цены здесь такие же: АИ-92 — 158 рублей, АИ-95 — 164 рубля, АИ-98 — 174 рубля, дизель — 129 рублей.
По ценам заметно, что в Новосибирске сохраняется большой разброс: у крупных сетей бензин АИ-92 и АИ-95 остается в диапазоне примерно 62−70 рублей за литр, тогда как у отдельных операторов стоимость существенно выше и доходит до 135−164 рублей за литр. На фоне перебоев с отпуском топлива физическим лицам и закрытия части заправок для водителей особенно важно заранее проверять не только цену, но и адрес работающей АЗС.