Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 29 июля

Национальным банком скорректированы курсы валют на 29 июля, среду. Так, в середине рабочей недели стал выше курс доллара, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 29 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8876 белорусского рубля, 1 евро — 3,2791 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6852 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 28 июля, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, стали ниже в среду, 29 июля. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0049 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0058 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0013 белрубля.
Тем временем МАРТ заявил о сокращении числа школьных ярмарок в Беларуси, объяснив причину.