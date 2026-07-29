Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов

Москва, по данным аналитиков, лидирует по доле занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, доле взрослого населения с высшим образованием, численности студентов программ высшего образования на 10 тыс. человек, затратам на цифровые технологии и доле организаций с фиксированным высокоскоростным интернетом. По совокупности этих факторов Москва сохранила «золото» в индексе социально-экономических условий инновационной деятельности. Объем экспорта товаров и услуг, высокие значения по подаче патентных заявок на изобретения за рубежом и трансферу технологий обусловили первую строчку субъекта в индексе экспортной активности. Также столица заняла второе место в индексе «Инновационная деятельность» и поднялась с третьей на вторую позицию в индексе «Научно-технический потенциал».