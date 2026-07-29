Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Лидерами 11-го рейтинга инновационного развития субъектов России стали Москва, Республика Татарстан и — впервые — Томская область. Столица заняла первую строчку в девятый раз, следует из материалов рейтинга Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), которые есть в распоряжении ТАСС.
«Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Как и годом ранее, в первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса, помимо Москвы, вошли Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург. Томская область впервые за все время наблюдений попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны», — говорится в материалах исследования.
Москва, по данным аналитиков, лидирует по доле занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, доле взрослого населения с высшим образованием, численности студентов программ высшего образования на 10 тыс. человек, затратам на цифровые технологии и доле организаций с фиксированным высокоскоростным интернетом. По совокупности этих факторов Москва сохранила «золото» в индексе социально-экономических условий инновационной деятельности. Объем экспорта товаров и услуг, высокие значения по подаче патентных заявок на изобретения за рубежом и трансферу технологий обусловили первую строчку субъекта в индексе экспортной активности. Также столица заняла второе место в индексе «Инновационная деятельность» и поднялась с третьей на вторую позицию в индексе «Научно-технический потенциал».
Татарстан удерживает первенство в инновационной деятельности, что, считают исследователи, обусловлено высоким уровнем активности и результативности инновационного бизнеса. Первое место регион занял также по показателю качества инновационной политики.
Томская область заняла третью позицию, в частности, за счет усиления позиций в индексах качества инновационной политики, социально-экономических условий инновационной деятельности и по показателю этой деятельности. Регион возглавил рейтинг по индексу научно-технического потенциала благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки, уровню подготовки кадров высшей научной квалификации, патентной активности и другим факторам.
По сравнению с предыдущим рейтингом, представленным в 2025 году, существенно улучшилось положение Иркутской области — регион поднялся на 20 позиций, Ленинградской области и Республики Крым — оба субъекта смогли продвинуться на 18 строчек, Приморского края — на 17, Тюменской области — 14, Хабаровского края и Республики Алтай — 12, Кузбасса — 11, Воронежской области — 10. Во всех этих регионах выросла активность инновационной политики, шесть из них усилили позиции за счет интенсификации инновационной деятельности, пять — из-за улучшения социально-экономических условий инновационной деятельности и роста научно-технического потенциала.
О рейтинге.
Индикаторы сгруппированы в пять тематических блоков: «Социально-экономические условия инновационной деятельности», «Научно-технический потенциал», «Экспортная активность», «Инновационная деятельности» и «Качество инновационной политики». В них выделено 15 специализированных рубрик, что позволяет оценивать позиции регионов по отдельным направлениям. Институт формирует рейтинг с 2012 года.