В Совете безопасности РФ оценили последствия атак ВСУ на Wildberries

По мнению замсекретаря Совбеза, эти удары рассчитаны прежде всего на то, чтобы оказать психологический и социально-политический эффект. Свою роль играет и медийная составляющая: «Крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок, жалобы продавцов и покупателей формируют резонанс в соцсетях и СМИ, демонстрируют способность Киева бить по гражданским объектам в европейской части России», — сказал он.