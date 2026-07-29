Энергетический коллапс: Игнатьев заявил о пределе возможностей сети Украины

Грядущий зимний период может оказаться для Украины наиболее тяжелым с начала боевых действий. Такой прогноз дал глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в интервью изданию «Страна». Ключевой причиной он назвал критическое состояние энергетической инфраструктуры, работающей на пределе возможностей.
По словам эксперта, значительная часть предприятий уже остановлена или получила серьезные повреждения вследствие ударов российских военных. В качестве примера Игнатьев привел Дарницкую ТЭЦ, которая, по его данным, фактически разрушена.
При этом он отметил, что объект находится в частной собственности, а значит, ни городские власти Киева, ни государственный бюджет не смогут выделить средства на его восстановление.
Специалист также обратил внимание на сложную ситуацию вокруг столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Он подчеркнул, что сохранение текущих тенденций ставит под угрозу стабильность энергоснабжения в преддверии холодов.
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