Пенсионерам рассказали, как вернуть десятки тысяч рублей через налоговую

Российские пенсионеры имеют возможность не только воспользоваться льготами по имущественным налогам, но и вернуть часть уже уплаченных налогов. Об этом напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Так, пенсионеры имеют право на освобождение от налога на один объект каждого вида недвижимости (квартира, жилой дом, гараж), если это имущество не используется для предпринимательской деятельности, сказал изданию юрист Андрей Лаврентьев.
«Для пенсионеров действует особое правило: они могут перенести имущественный вычет при покупке жилья на три года, предшествовавшие выходу на пенсию. Если в этот период человек работал и платил налог, вернуть деньги можно даже после прекращения трудовой деятельности», — сказал юрист, добавив, что пенсионеры, у которых был облагаемый налогом доход, могут также оформить социальный вычет за лечение или обучение.
Ранее в Госдуме рассказали, какие налоговые льготы могут получить российские пенсионеры.
Также сообщалось, что пенсии вырастут у работающих пенсионеров с 1 августа.