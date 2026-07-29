Пенсионерам рассказали, как вернуть десятки тысяч рублей через налоговую

«Для пенсионеров действует особое правило: они могут перенести имущественный вычет при покупке жилья на три года, предшествовавшие выходу на пенсию. Если в этот период человек работал и платил налог, вернуть деньги можно даже после прекращения трудовой деятельности», — сказал юрист, добавив, что пенсионеры, у которых был облагаемый налогом доход, могут также оформить социальный вычет за лечение или обучение.