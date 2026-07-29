В России с 2028 года начнет действовать обновленный ГОСТ на глазированные сырки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творожные глазированные сырки, он начнет действовать с 1 января 2028 года. Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте.
«В стандарте актуализированы технические требования к продукту, методы контроля, включающие новые правила установления фальсификации жировой фазы творожной массы, внесены необходимые корректировки в правила маркировки потребительской упаковки», — рассказали в ведомстве.
При этом положения нового ГОСТа сохраняют высокие требования к качеству творожных сырков и классическую технологию производства, включая обязательность подпрессовывания творожной массы с целью удаления лишней влаги, стабилизации структуры и улучшения потребительских свойств готового продукта, подчеркнули в Росстандарте.
«Как и в стандарте 2016 года, для изготовления творожной массы, из которой производят сырки, разрешено использование строго молочных продуктов (творога, сливочного масла, сгущенного молока, сливок, и т. д.) и вкусовых наполнителей (фруктов, орехов шоколада, печенья и т. д.). Любые растительные жиры в составе творога для изготовления творожных глазированных сырков по" 33927–2026" строго запрещены», — добавили в ведомстве.