В России с 2028 года начнет действовать обновленный ГОСТ на глазированные сырки

«Как и в стандарте 2016 года, для изготовления творожной массы, из которой производят сырки, разрешено использование строго молочных продуктов (творога, сливочного масла, сгущенного молока, сливок, и т. д.) и вкусовых наполнителей (фруктов, орехов шоколада, печенья и т. д.). Любые растительные жиры в составе творога для изготовления творожных глазированных сырков по" 33927–2026" строго запрещены», — добавили в ведомстве.