«Эксперт РА» сообщил о росте первичного рынка корпоративных облигаций

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. На рынке корпоративных облигаций РФ первичный рынок по итогам I полугодия 2026 года увеличился на 31% год к году до 4,5 трлн рублей благодаря высокой активности эмитентов первого эшелона, в то время как остальные категории эмитентов в лучшем случае не увеличили объемы размещения. Это следует из обзора долгового рынка рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам первого полугодия.
Тем не менее, без учета аномально высоких объемов четырех облигационных выпусков размером в 110−460 млрд рублей совокупным объемом 0,9 трлн рублей темпы роста оказались скромнее — около 6% год к году. Также по расчетам аналитиков, общее число эмитентов увеличилось до 163 компаний против 154 годом ранее.
Средние значения доходности по облигациям корпоративных эмитентов на вторичном рынке сокращались за последний год до 30 июня 2026 года на 2−6 процентных пункта. Однако такое сокращение пока что не способствует снижению уровня средних ставок купона в портфеле эмитентов облигаций, указано в обзоре.
Это происходит из-за того, что доходности как на вторичном рынке, так и на первичном все еще выше тех агрегированных ставок купона, которые мы наблюдаем по компаниям. Также на рынок корпоративных эмитентов оказывает влияние рост частоты дефолтных событий. Из-за этих факторов средние уровни ставок купона по облигациям в обращении продемонстрировали очень слабое изменение относительно значений предыдущего года и ставки ЦБ РФ.
По расчетам агентства, количество эмитентов облигаций и ЦФА, допустивших первичные дефолты/технические дефолты в I полугодии 2026 года составило 21 (+2 в июле) против 15 за аналогичный период прошлого года.
Прогноз для рынка.
Высокая рыночная волатильность и ухудшение ожиданий по скорости снижения ставки выступят ограничителями для рефинансирования долгов в III-IV кварталах 2026 года, однако рост доходностей в конце июня 2026 года до значений мая 2025 года и июля 2024-го, когда ключевая ставка ЦБ РФ составляла 21% и 16% соответственно, выглядит избыточным. Агентство ожидает, что рост корпоративных размещений продолжится во II полугодии 2026 года, однако это может потребовать от эмитентов повышенных премий за риск и увеличения доли флоатеров в структуре размещений. Риск рефинансирования остается повышенным для уязвимых категорий эмитентов, заключили аналитики.