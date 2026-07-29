«Эксперт РА» сообщил о росте первичного рынка корпоративных облигаций

Высокая рыночная волатильность и ухудшение ожиданий по скорости снижения ставки выступят ограничителями для рефинансирования долгов в III-IV кварталах 2026 года, однако рост доходностей в конце июня 2026 года до значений мая 2025 года и июля 2024-го, когда ключевая ставка ЦБ РФ составляла 21% и 16% соответственно, выглядит избыточным. Агентство ожидает, что рост корпоративных размещений продолжится во II полугодии 2026 года, однако это может потребовать от эмитентов повышенных премий за риск и увеличения доли флоатеров в структуре размещений. Риск рефинансирования остается повышенным для уязвимых категорий эмитентов, заключили аналитики.