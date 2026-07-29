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Власти сделали заявление о ситуации с топливом в Ленобласти

Дрозденко сообщил, что пик топливного кризиса в Ленобласти пройден.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с топливом в Ленобласти стабилизируется — пик дефицита пройден. об этом проинформировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Провел встречу с участниками топливного рынка. Разговор получился серьезным, но подтвердил главное: поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел», — написал глава региона в «Максе».

Губернатор также высоко оценил работу нефтяных компаний, которым удалось предотвратить системный сбой. Из 359 автомобильных заправочных станций региона работа была временно приостановлена на 65 объектах, отметил губернатор.

Постепенно снимаются и ранее введенные ограничения — некоторые крупные операторы АЗС уже отменяют лимиты, которые были призваны пресечь спекулятивный спрос и деятельность перекупщиков. Дрозденко особо отметил, что область избежала жестких системных ограничений — в регионе не вводились ни схема «чет/нечет», ни QR-коды, ни другие аналогичные модели. Топливный рынок стабилен и полностью контролируется властями.

Дрозденко уточнил, что в Лодейнопольском и Подпорожском районах обстановка по-прежнему непростая. Губернатор попросил крупные компании «взять на буксир» местные заправки и обеспечить их топливом.

В свою очередь в Севастополе на момент 28 июля можно заправить 40 литров бензина по QR-коду.

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