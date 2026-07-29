Власти сделали заявление о ситуации с топливом в Ленобласти

Постепенно снимаются и ранее введенные ограничения — некоторые крупные операторы АЗС уже отменяют лимиты, которые были призваны пресечь спекулятивный спрос и деятельность перекупщиков. Дрозденко особо отметил, что область избежала жестких системных ограничений — в регионе не вводились ни схема «чет/нечет», ни QR-коды, ни другие аналогичные модели. Топливный рынок стабилен и полностью контролируется властями.