В «Росатоме» рассказали о сотрудничестве РФ и Бразилии по переработке урана

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Переработка урана Россией для Бразилии увеличится на 25%. Соответствующее дополнительное соглашение стороны подписали в июне 2026 года, сообщили «Известиям» в госкорпорации «Росатом».
«Важно отметить, что в июне 2026 года стороны подписали дополнительное соглашение, увеличив объем этого контракта на 25%. Это показывает, что сотрудничество не просто продолжается, но и постепенно расширяется», — пояснили газете в госкорпорации.
Новым этапом для развития сотрудничества между странами стал выигранный Росатомом в 2025 году открытый тендер на конверсию и обогащение урана, добываемого на месторождении Кайтите в штате Баия.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания Российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что Россия видит перспективы для строительства дополнительных атомных энергоблоков в Бразилии, а также, что страны ведут переговоры о подписании нового соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики.