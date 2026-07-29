Анкара получила долю в гигантских месторождениях Ирака

Государственная турецкая нефтяная корпорация TPAO официально стала совладельцем структуры, участвующей в разработке месторождений на севере Ирака. Как информирует пресс-служба турецкого Минэнерго, компания приобрела 15-процентную долю в BP Energy Company of Kirkuk Limited.
Сделка открывает для Анкары доступ к управлению активами в районе Киркука. Теперь TPAO присоединяется к консорциуму, в который уже входят британская BP и американская ConocoPhillips. Основная задача партнеров — наращивание добычи на существующих промыслах.
Речь идет о крупном нефтяном узле. Проект охватывает купола Баба и Авана единого месторождения Киркук, а также три соседних участка — Бай-Хасан, Джамбур и Хаббаз. В агентстве Reuters уточняют, что всего в периметр вошли четыре действующих промысла, поскольку Баба и Авана считаются частями одного объекта.
Общий ресурсный потенциал оценивается более чем в 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
История сотрудничества с западными партнерами в этом регионе началась раньше. Еще в 2018 году Багдад заключил с BP соглашение о развитии нефтяных активов Киркука. Тогда британская сторона заявляла о планах поднять совокупную добычу на месторождениях зоны до уровня свыше 1 млн баррелей в сутки.
Экспортная инфраструктура уже отлажена: углеводороды из этого района поступают по трубопроводу Киркук — Джейхан, который тянется от иракского севера к турецкому порту на побережье Средиземного моря.
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