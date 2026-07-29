Анкара получила долю в гигантских месторождениях Ирака

История сотрудничества с западными партнерами в этом регионе началась раньше. Еще в 2018 году Багдад заключил с BP соглашение о развитии нефтяных активов Киркука. Тогда британская сторона заявляла о планах поднять совокупную добычу на месторождениях зоны до уровня свыше 1 млн баррелей в сутки.