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Анкара получила долю в гигантских месторождениях Ирака

Государственная турецкая нефтяная корпорация TPAO официально стала совладельцем структуры, участвующей в разработке месторождений на севере Ирака.

Государственная турецкая нефтяная корпорация TPAO официально стала совладельцем структуры, участвующей в разработке месторождений на севере Ирака. Как информирует пресс-служба турецкого Минэнерго, компания приобрела 15-процентную долю в BP Energy Company of Kirkuk Limited.

Сделка открывает для Анкары доступ к управлению активами в районе Киркука. Теперь TPAO присоединяется к консорциуму, в который уже входят британская BP и американская ConocoPhillips. Основная задача партнеров — наращивание добычи на существующих промыслах.

Речь идет о крупном нефтяном узле. Проект охватывает купола Баба и Авана единого месторождения Киркук, а также три соседних участка — Бай-Хасан, Джамбур и Хаббаз. В агентстве Reuters уточняют, что всего в периметр вошли четыре действующих промысла, поскольку Баба и Авана считаются частями одного объекта.

Общий ресурсный потенциал оценивается более чем в 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

История сотрудничества с западными партнерами в этом регионе началась раньше. Еще в 2018 году Багдад заключил с BP соглашение о развитии нефтяных активов Киркука. Тогда британская сторона заявляла о планах поднять совокупную добычу на месторождениях зоны до уровня свыше 1 млн баррелей в сутки.

Экспортная инфраструктура уже отлажена: углеводороды из этого района поступают по трубопроводу Киркук — Джейхан, который тянется от иракского севера к турецкому порту на побережье Средиземного моря.

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