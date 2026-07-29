В Госдуме рассказали, как получить компенсацию после затопления квартиры

«Ко мне на приемы приходят люди, которые в панике в подобной ситуации не знали, что делать, если их затопили. Да, случай неприятный, но действовать нужно последовательно: сначала перекрыть воду и обесточить квартиру, потом зафиксировать ущерб и вызвать представителя УК для составления акта, затем провести независимую оценку. И только потом разбираться с виновником. Если все сделать правильно, шансы получить полную компенсацию максимальны», — сказал Свищев.