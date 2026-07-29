В Госдуме рассказали, как получить компенсацию после затопления квартиры

«Ко мне на приемы приходят люди, которые в панике в подобной ситуации не знали, что делать, если их затопили. Да, случай неприятный, но действовать нужно последовательно: сначала перекрыть воду и обесточить квартиру, потом зафиксировать ущерб и вызвать представителя УК для составления акта, затем провести независимую оценку. И только потом разбираться с виновником. Если все сделать правильно, шансы получить полную компенсацию максимальны», — сказал Свищев.
По его словам, если вода поступает из квартиры сверху, необходимо попросить соседей перекрыть воду, а если их нет дома — обратиться в аварийную службу управляющей компании. После этого депутат советует отключить электричество, сфотографировать и снять на видео все повреждения, а также вызвать представителя управляющей компании для составления акта о заливе. «Акт от управляющей компании — ваш главный документ. Без него суд не примет вашу сторону», — подчеркнул он.
Свищев отметил, что после оформления акта следует провести независимую оценку ущерба и только затем направить виновнику досудебную претензию с требованием о возмещении убытков. Если договориться не удастся, парламентарий рекомендует обращаться в суд.
Он также напомнил, что если причиной затопления стал прорыв общедомового стояка, ответственность несет управляющая компания, а не сосед. В этом случае претензию следует предъявлять управляющей компании.