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В Госдуме рассказали, как получить компенсацию после затопления квартиры

Для этого необходимо оформить акт о заливе от управляющей компании, заявил депутат ГД Дмитрий Свищев.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фиксация ущерба от затопления квартиры и вызов представителя управляющей компании для составления акта о произошедшем нужны для получения компенсации. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые в панике в подобной ситуации не знали, что делать, если их затопили. Да, случай неприятный, но действовать нужно последовательно: сначала перекрыть воду и обесточить квартиру, потом зафиксировать ущерб и вызвать представителя УК для составления акта, затем провести независимую оценку. И только потом разбираться с виновником. Если все сделать правильно, шансы получить полную компенсацию максимальны», — сказал Свищев.

По его словам, если вода поступает из квартиры сверху, необходимо попросить соседей перекрыть воду, а если их нет дома — обратиться в аварийную службу управляющей компании. После этого депутат советует отключить электричество, сфотографировать и снять на видео все повреждения, а также вызвать представителя управляющей компании для составления акта о заливе. «Акт от управляющей компании — ваш главный документ. Без него суд не примет вашу сторону», — подчеркнул он.

Свищев отметил, что после оформления акта следует провести независимую оценку ущерба и только затем направить виновнику досудебную претензию с требованием о возмещении убытков. Если договориться не удастся, парламентарий рекомендует обращаться в суд.

Он также напомнил, что если причиной затопления стал прорыв общедомового стояка, ответственность несет управляющая компания, а не сосед. В этом случае претензию следует предъявлять управляющей компании.

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