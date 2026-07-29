Южная Корея может вернуться на ВЭФ во Владивостоке

«Я думаю, что необходимо принять участие, хотя я не знаю, на каком уровне правительство будет участвовать. В прошлом году из-за различных обстоятельств правительственная делегация не смогла приехать. Президент Путин также заинтересован в улучшении отношений между Россией и Южной Кореей, поэтому я считаю, что наше правительство должно участвовать», — приводит издание слова Чон Дон Ёна.