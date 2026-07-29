Южная Корея может вернуться на ВЭФ во Владивостоке

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён допустил возможность участия официальной делегации страны в Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+), который пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Об этом министр заявил на пресс-брифинге, приуроченном к первой годовщине его вступления в должность, сообщает газета Chosun (18+).
«Я думаю, что необходимо принять участие, хотя я не знаю, на каком уровне правительство будет участвовать. В прошлом году из-за различных обстоятельств правительственная делегация не смогла приехать. Президент Путин также заинтересован в улучшении отношений между Россией и Южной Кореей, поэтому я считаю, что наше правительство должно участвовать», — приводит издание слова Чон Дон Ёна.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что количество стран-участниц в этом году ожидается не меньше прошлогоднего.
«В прошлом году на десятом ВЭФе было 75 стран. Мы уже сегодня ведём пригласительную кампанию, и у нас есть ощущение, что количество гостей будет таким же, меньше оно не будет», — отмечал он.
По словам полпреда, объём инвестиционных соглашений в рамках форума может превысить 6,5 трлн рублей, а всего планируется заключить 385 соглашений. Возможное возвращение южнокорейской делегации может стать одним из самых заметных политических сигналов о расширении международного сотрудничества на площадке ВЭФ.