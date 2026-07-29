«Известия» сообщили о росте розничной стоимости арбуза на 39% за год

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средняя розничная стоимость 1 кг арбуза за неделю с 13 по 19 июля 2026 года составила 66,4 рубля, дыни — 151,5 рубля, что на 39% и 42% соответственно дороже, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.
Издание уточняет, что по сравнению с минувшей неделей цены на бахчевые культуры практически не изменились. При этом, по данным аналитиков, за последние две недели стоимость 1 кг арбуза снизилась на 17%, а дыни — выросла на 2%. Данные за период с 20 по 26 июля не раскрываются.
В Минсельхозе сообщили изданию, что на данный момент на рынке бахчевых культур представлены импортная продукция и ранний урожай отечественных производителей. Основной объем урожая поступит на рынок в августе. По мере увеличения предложения ожидается корректировка цен на арбузы. В министерстве уточнили, что 21 июля 2026 года аграрии собрали более 12 тыс. тонн продовольственных бахчевых культур.