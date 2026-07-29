«Известия» сообщили о росте розничной стоимости арбуза на 39% за год

Издание уточняет, что по сравнению с минувшей неделей цены на бахчевые культуры практически не изменились. При этом, по данным аналитиков, за последние две недели стоимость 1 кг арбуза снизилась на 17%, а дыни — выросла на 2%. Данные за период с 20 по 26 июля не раскрываются.