403 семьи переедут из аварийных домов Иркутска в новые блок-секции на улице Ярославского

«В каждом углу у нас обогреватели. Прошлой зимой перемерзли трубы, нам прокинули шланг, чтобы не остались совсем без воды. Везде сырость, дом уже стал уходить под землю. Живу здесь 51 год, квартиру получили еще мои родители, а сейчас я уже сама бабушка. Очень хочется в новую — со всеми удобствами. К тому же обещают дать 28-метровую с отдельными комнатой и кухней», — отметила Ирина Балашова.