403 семьи переедут из аварийных домов Иркутска в новые блок-секции на улице Ярославского

Их дома в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу. В ряде случаев новое жилье предоставят большей площади, чем горожане занимают в настоящее время. Среди таких будущих новоселов — Ирина Балашова, которая проживает на улице Левый берег Каи, 76.
Их 16-квартирный дом был построен в 1943 году, в конце 2017-го его признали аварийным. Часть жильцов уже переселили, кто-то предпочел получить денежную компенсацию. Своей очереди ждут еще восемь семей. Из коммунальных благ здесь есть электричество, санузел и холодное водоснабжение. Отапливать 20-метровую квартиру приходится дровами: на зиму требуется две машины, а это почти 30 тысяч рублей. Но и это не спасает от холода.
«В каждом углу у нас обогреватели. Прошлой зимой перемерзли трубы, нам прокинули шланг, чтобы не остались совсем без воды. Везде сырость, дом уже стал уходить под землю. Живу здесь 51 год, квартиру получили еще мои родители, а сейчас я уже сама бабушка. Очень хочется в новую — со всеми удобствами. К тому же обещают дать 28-метровую с отдельными комнатой и кухней», — отметила Ирина Балашова.
На улице Ярославского, где возводят новые дома, работы останавливают только на ночь. В трех блок-секциях уже ведут внутреннюю отделку жилых помещений, монтируют лифты, готовятся к установке входных и межкомнатных дверей. Еще в двух блоках штукатурят. В последних двух секциях заканчивают монтаж кровли, укладывают газобетонные плиты, возводят кирпичные перегородки, устанавливают инженерное оборудование. Строительная готовность всего жилого комплекса составляет почти 60%, сообщает пресс-служба городской администрации.
Квартиры сдаем в чистовой отделке: натяжные потолки, обои, на полу линолеум, в санузле — керамическая плитка. Также предусмотрена установка сантехнического оборудования и электропечи. Одним словом — заходи и живи.
По информации начальника департамента жилищной политики администрации Иркутска Елены Пешковой, переселение граждан осуществляется по муниципальной программе «Жилище» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Квартиры, как в новых домах, так и на вторичном рынке, либо денежную компенсацию предоставляют гражданам, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Кроме того, начинается следующий этап реализации программы, в соответствии с которым жилищные условия смогут улучшить и те, у кого дома были признаны непригодными после 1 января 2017-го.
Всего за последние пять лет переселили 1873 семьи — это почти 5400 человек, ликвидировано более 82 тысяч квадратных метров аварийного фонда. При этом по нацпроекту 956 семей переселены в новое и вторичное жилье, 360 — получили денежные выплаты. Еще 557 семей улучшили свои жилищные условия в рамках реализации договоров комплексного развития территорий города.