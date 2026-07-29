Энергетики сибирского филиала ПАО «Россети» напоминают, как сделать каникулы безопасными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лето — долгожданная пора свободы, игр на свежем воздухе и приключений.
Однако именно в этот период статистика детского травматизма, связанного с электричеством, традиционно растет. Свободное время, отсутствие школьного контроля и любопытство толкают детей на опасные эксперименты.
Главные зоны риска.
Летом дети проводят много времени на улице, где их внимание могут привлечь объекты энергетической инфраструктуры. Важно объяснить ребенку, что электрический ток не имеет запаха и цвета, его нельзя увидеть или услышать, но он смертельно опасен.
Основные правила, которые должен знать каждый ребенок:
Никаких игр рядом с энергообъектами. Трансформаторные подстанции, распределительные щиты и опоры линий электропередачи (ЛЭП) — это не место для пряток или селфи. Также очень опасно запускать воздушных змеев или играть в мяч под проводами.
Опасность «рыбалки». Удочки из современных материалов (углеволокна) проводят ток. Рыбалка под проводами ЛЭП — это высокий риск поражения электрическим током, даже без прямого касания проводов (достаточно приближения на опасное расстояние). Проносить удочку под ЛЭП нужно, держа ее параллельно земле.
«Не влезай — убьет!». Знаки безопасности на столбах и ограждениях — это не формальность, а предупреждение о реальной угрозе жизни. Проникать на энергообъекты или влезать на них категорически запрещено.
Оборванный провод. Если ребенок увидел лежащий на земле провод, к нему нельзя приближаться ближе чем на 8−10 метров. Нужно немедленно отойти «гусиным шагом» (не отрывая стоп от земли) и сообщить взрослым или по телефону экстренных служб.
Что делают энергетики?
Обеспечение безопасности детей — задача не только родителей и учителей, но и приоритет работы энергетических компаний. Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Сибири ведут профилактическую деятельность системно и круглогодично. Специалисты регулярно проводят осмотры энергообъектов, проверяют целостность ограждений, наличие замков и предупреждающих знаков.
Эти технические меры — лишь часть профилактики электротравматизма. Энергетики МЭС Сибири убеждены: лучший способ предотвратить беду — это формирование культуры безопасности с раннего возраста. Поэтому в течение учебного года они регулярно проводят тематические уроки в школах, а с началом каникул посещают детские оздоровительные лагеря.
На таких занятиях энергетики в доступной форме рассказывают ребятам, как устроена энергосистема, почему нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям и что делать, если стал свидетелем аварии. В лагерях проводятся интерактивные уроки, где дети могут примерить настоящую спецодежду электромонтера, посмотреть мультипликационные фильмы про Машу Лампочкину и в игровой форме закрепить нужные правила поведения. Такие встречи помогают сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством, которая остается с ними на всю жизнь.
Советы родителям.
Будьте примером. Если вы сами пренебрегаете правилами безопасности, ребенок будет копировать ваше поведение.
Проведите «инвентаризацию» дома. Проверьте состояние розеток, проводов и удлинителей. Если в доме есть маленькие дети, используйте специальные заглушки.
Говорите открыто. Не пугайте ребенка, а объясняйте, что электричество — это мощная сила, которая необходима в быту, но требует уважения и осторожности.
Лето должно быть временем радости, а не тревог. Помните: ваша бдительность и знания, переданные ребенку, — это самая надежна защита.
Если вы заметили оборванный провод или открытую дверь трансформаторной подстанции, не проходите мимо — сообщите об этом в местную электросетевую компанию, в службу спасения по номеру 112 или позвоните на «Светлую линию» группы «Россети» по номеру 220 (с мобильных телефонов) или 8−800−220−0−220. Один ваш звонок может спасти чью-то жизнь.