Энергетики сибирского филиала ПАО «Россети» напоминают, как сделать каникулы безопасными

На таких занятиях энергетики в доступной форме рассказывают ребятам, как устроена энергосистема, почему нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям и что делать, если стал свидетелем аварии. В лагерях проводятся интерактивные уроки, где дети могут примерить настоящую спецодежду электромонтера, посмотреть мультипликационные фильмы про Машу Лампочкину и в игровой форме закрепить нужные правила поведения. Такие встречи помогают сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством, которая остается с ними на всю жизнь.