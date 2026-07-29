«Ведомости»: спрос на игровые консоли в I полугодии вырос на 21,4%

Рост продаж игровых приставок наблюдают и опрошенные газетой участники рынка. В объединенной компании Wildberries & Russ сообщили «Ведомостям», что продажи консолей Sony за год выросли на 210% как в денежном, так и в натуральном выражении. В «Авито» также отметили высокий спрос на консоли Sony, Nintendo, Valve и Microsoft. По данным площадки, лидером по выручке остаются устройства Sony. При этом средняя стоимость новых консолей Microsoft за год снизилась на 11%, тогда как цены на новые устройства Sony и Nintendo выросли на 6% и 2% соответственно.