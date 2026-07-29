В Красноярском крае стартовал приём заявок на получение гранта для фермеров и ветеранов СВО

Грант «Агромотиватор», адресованный ветеранам СВО, желающим открыть собственное агропредприятие. Сумма поддержки варьируется в зависимости от отрасли: до 7 миллионов рублей предусмотрено для проектов по разведению крупного и мелкого рогатого скота, до 5 миллионов рублей — для иных сельскохозяйственных направлений. Минимальный порог гранта составляет 3 миллиона рублей, при этом государство готово покрывать до 90% затрат на реализацию бизнес-плана. Обязательным требованием является наличие земель сельхозназначения в аренде или собственности. Полученные средства разрешено инвестировать в строительство и ремонт объектов, подключение к инженерным сетям, приобретение техники, племенных животных, семян и рыбопосадочного материала.