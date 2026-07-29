В Красноярском крае стартовал приём заявок на получение гранта для фермеров и ветеранов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство сельского хозяйства Красноярского края объявило о начале отбора заявок на два вида целевых субсидий: инновационный грант «Агромотиватор» и традиционный грант на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант «Агромотиватор», адресованный ветеранам СВО, желающим открыть собственное агропредприятие. Сумма поддержки варьируется в зависимости от отрасли: до 7 миллионов рублей предусмотрено для проектов по разведению крупного и мелкого рогатого скота, до 5 миллионов рублей — для иных сельскохозяйственных направлений. Минимальный порог гранта составляет 3 миллиона рублей, при этом государство готово покрывать до 90% затрат на реализацию бизнес-плана. Обязательным требованием является наличие земель сельхозназначения в аренде или собственности. Полученные средства разрешено инвестировать в строительство и ремонт объектов, подключение к инженерным сетям, приобретение техники, племенных животных, семян и рыбопосадочного материала.
Вторая мера поддержки — Грант для семейных фермерских хозяйств — рассчитана на крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальных предпринимателей и глав хозяйств, в составе которых трудится не менее двух членов семьи. Участниками могут стать граждане, зарегистрированные на сельских территориях или в городских агломерациях (для районов Крайнего Севера действует исключение — допускается проживание в городах и поселках городского типа с населением до 100 тысяч человек).
Размер гранта варьируется от 3 до 30 миллионов рублей. Средства можно направить на приобретение земельных участков, капитальное строительство, реконструкцию, подключение к инженерным коммуникациям, установку модульных конструкций и закупку оборудования. При покупке маточного поголовья крупного рогатого скота проект в обязательном порядке должен предусматривать создание не менее 150 новых скотомест.
Заявки от желающих принимаются до 26 августа, сообщает пресс-служба ведомства.