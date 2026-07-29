Дрозденко: пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с участниками топливного рынка и по итогам совещания заявил, что поставщики высказывают осторожный оптимизм о ситуации с бензином в регионе. По его информации, «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку топлива на АЗС. Господин Дрозденко сделал вывод, что пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел.