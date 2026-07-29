Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке Иркутской области

IrkutskMedia, 29 июля. В июне 2026 года в Иркутской области цены выросли сильнее, чем в мае. В пресс-службе отделения Иркутск Банка России сообщили, что данная ситуация сложилась в Сибири в целом. Повысилась стоимость топлива, из-за чего у предприятий возникли транспортные издержки, которые предприниматели переносили в стоимость товаров и услуг.
«В мае 2026 года производство нефтепродуктов в Иркутской области и в Сибири в целом выросло по сравнению с предыдущим месяцем. В условиях, когда спрос заметно вырос, крупные сибирские заводы, входящие в большие холдинги, работали при полной загрузке своих мощностей, приняв пиковую нагрузку и перерабатывая рекордные объемы сырья», — прокомментировала заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Инна Юдина.
Эксперт также отметила, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих предприятиях были перенесены на более поздний период.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня в Приангарье начался топливный ажиотаж, пик которого пришёлся на конец месяца — жители стояли в многокилометровых очередях. 28 июня в области был введён режим повышенной готовности. Был запрещён отпуск топлива в канистры, для АЗС «Роснефти» установлен лимит 50 литров на машину, другие сети могут устанавливать лимиты. В Иркутске огородили остановки для проезда общественного транспорта, у заправок установили биотуалеты. К обеспечению порядка в очередях подключилась полиция. В первые дни пресечены случаи перепродажи бензина из канистр по ценам до 300 рублей за литр.