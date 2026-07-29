Стало известно, на сколько за два года выросла средняя пенсия

По данным Соцфонда, за два года средняя пенсия в России выросла на 4 440 рублей. К 1 июня 2026 года она достигла 25 402 рублей, что на 4 440 рублей выше прошлогоднего значения (20 962 рубля на ту же дату в 2024 году).