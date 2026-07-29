Стало известно, на сколько за два года выросла средняя пенсия

Средний размер пенсии в стране, вне зависимости от занятости пенсионера, за двухлетний период вырос примерно на 4,5 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
По данным Соцфонда, за два года средняя пенсия в России выросла на 4 440 рублей. К 1 июня 2026 года она достигла 25 402 рублей, что на 4 440 рублей выше прошлогоднего значения (20 962 рубля на ту же дату в 2024 году).
Лидером по уровню пенсионных выплат в июне стал Чукотский автономный округ — там средняя пенсия достигла 42 270 рублей.
При этом накануне KP.RU сообщал, что в 2026 году еще три российских региона вошли в число субъектов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей.
Напомним, что 1 августа работающих пенсионеров и отдельных категорий граждан ждет индексация пенсионных выплат.