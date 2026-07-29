В России хотят выплачивать многодетным по миллиону рублей: подробности

В России выступили с предложением закрепить за многодетными семьями на федеральном уровне возможность альтернативной поддержки. Они могут получать либо участок земли бесплатно, либо компенсацию в сумме 1 млн рублей. С подобной идеей выступил депутат ГД Сергей Миронов.
Миронов отметил, что сейчас замена земли на деньги — это региональная опция, а ее размер в большинстве субъектов РФ не превышает 200−300 тыс. рублей.
«Наше предложение очень простое. Давайте на выбор либо земельный участок в нормальном месте, где есть вся инфраструктура, есть дорога, либо 1 млн рублей», — сказал Миронов для ТАСС.
Миронов пояснил, что предложенная компенсация в 1 млн рублей позволит семьям самостоятельно приобрести земельный участок, что он считает более справедливым подходом.
В свою очередь ранее Миронов призвал не экономить на поддержке семей и расширить действие единого пособия.