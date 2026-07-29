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В ЛНР запустят мобильные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом информирует Луганский информационный Центр (ЛИЦ) со ссылкой на «Черноморнефтегаз».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом информирует Луганский информационный Центр (ЛИЦ) со ссылкой на «Черноморнефтегаз».

Сейчас компания вместе с властями республики прорабатывают программу развития инфраструктуры газовых заправок в регионе.

В числе приоритетных задача — возможность размещения сертифицированных центров по освидетельствованию и обслуживанию газобаллонного оборудования на автотранспорте, ввод в эксплуатацию мобильных АГНКС.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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