В ЛНР запустят мобильные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом информирует Луганский информационный Центр (ЛИЦ) со ссылкой на «Черноморнефтегаз».
Сейчас компания вместе с властями республики прорабатывают программу развития инфраструктуры газовых заправок в регионе.
В числе приоритетных задача — возможность размещения сертифицированных центров по освидетельствованию и обслуживанию газобаллонного оборудования на автотранспорте, ввод в эксплуатацию мобильных АГНКС.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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